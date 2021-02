Tchad : l'AJASSA exhorte la communauté internationale à mieux soutenir le développement

L'association des jeunes arc-en-ciel pour la stabilité sociale en Afrique (AJASSA) a appelé jeudi la communauté internationale à soutenir les lourds sacrifices du Tchad sur le plan sécuritaire, en finançant les projets de développement. Elle a relevé que l'État tchadien a injecté une grande partie de son budget dans la lutte antiterroriste.



Réagissant à la 7ème session ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel, le président de l'AJASSA, Mbairamadji Désiré, a exprimé son soutien à la politique sécuritaire du chef de l'État tchadien.



L'association se dit solidaire des armées du G5 Sahel et de l'opération Barkhane. Elle demande aux autorités françaises de repenser la stratégie sur le terrain et renforcer les capacités des armées du G5 Sahel (en équipements sophistiqués et en technique) afin de leur permettre d'affronter les terroristes.



"Pour nous, la jeunesse du G5 Sahel, l'insécurité et les menaces djihadistes persistent toujours", a indiqué Mbairamadji Désiré qui se veut optimiste sur des solutions pérennes.