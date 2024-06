Tchad : l’AJBPT a célébré la Journée mondiale des réfugiés 2024

À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, l'Association des Jeunes Bâtisseurs de la Paix au Tchad (AJBPT) a organisé une conférence-débat placée sous le thème, « Les réfugiés d'aujourd'hui sont parmi les bâtisseurs de la paix et de la stabilité de demain », à la Bibliothèque Nationale, ce matin du 20 juin 2024.



L'événement visait à commémorer les personnes immigrées, et à les orienter vers de bonnes opportunités professionnelles. En cette Journée mondiale des réfugiés, l'AJBPT a rassemblé diverses personnes, pour célébrer la force, la résilience et la diversité des personnes déplacées, à travers le monde.



C'était un moment pour reconnaître leur courage et renouveler l'engagement envers la protection et le soutien des réfugiés. Le président de l'AJBPT, Mahamat Abakar Adam, a souligné que les réfugiés d'aujourd'hui ne sont pas seulement des victimes, mais aussi des bâtisseurs potentiels de la paix et de la stabilité de demain.



Leur résilience, leur courage et leur expérience unique, peuvent contribuer à l'édification de sociétés plus inclusives et pacifiques. En les accueillant, en les soutenant et en leur offrant des opportunités, l'association investit dans un avenir plus harmonieux pour tous.



Il a également ajouté que le Tchad a historiquement montré un fort engagement envers la cause des réfugiés, accueillant de nombreux immigrants fuyant les conflits dans les pays voisins tels que le Soudan, la République centrafricaine et le Nigeria.



Par ailleurs, le pays lui-même a connu plusieurs crises qui ont entraîné des vagues de déplacements forcés, suite aux conflits causés par la secte Boko Haram. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont encore déplacées à l'intérieur de leur propre pays.