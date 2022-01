Tchad : l’AJDDA offre des fournitures scolaires à l’inspection d’Aboudeïa

L'association des jeunes pour le développement durable du département d'Aboudeia (AJDDA) a remis officiellement des fournitures scolaires en faveur de l'inspection départementale de ladite ville. C'était au cours d'une cérémonie organisée le 24 janvier dernier, dans l'enceinte de l'école catholique associée.



Parmi ses objectifs, l'association vise à promouvoir la scolarisation des enfants et surtout des filles. Dans cette optique, des interventions en appui au système éducatif, sont prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ses objectifs. Des fournitures scolaires, composées essentiellement des outils nécessaires à la formation des écoliers, ont été remises par l'association au cours d'une cérémonie officielle en présence des autorités départementales d'Aboudeïa.



Cette cérémonie de remise de dons a été couplée à la remise des bulletins du premier semestre aux élèves de l'école catholique associée. Le maire d'Aboudeïa, Abdraman Abdoulaye a, lors de son intervention, remercié l'association pour son intervention très remarquable. Remettant officiellement les fournitures, le président de l'association, Abdel-Salam Abakar Ali, a déclaré que cette action entre dans le cadre du plan d'action prévu par l'association qui voudrait bien contribuer au développement du système éducatif.



Des conseils et orientations ont été donnés aux élèves, parents et aux associations des parents d'élèves (APE), par l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, Mahamat Nour Ahmat, pour assumer chacun sa responsabilité et de remplir régulièrement sa tâche. Après quoi, il a vivement encouragé les membres de l'association, pour leur disponibilité citoyenne à assister l'inspection par ces fournitures scolaires très indispensables à la formation des enfants.