Tchad : l'AJDEF forme 30 jeunes à la collecte de données sur le terrain

L'Association des Jeunes Leaders pour le Développement de l'Emploi et de la Formation (AJLDEF), en collaboration avec Wenak Labs et ADETIC, a organisé ce jeudi 2 mars 2023 à Abéché, une cérémonie de remise des attestations de fin de formation à des jeunes, femmes et organisations de la société civile de la province du Ouaddaï.



Au total, 30 participants ont reçu une formation de trois jours portant sur la collecte de données et la création de compte Kobotoolbox, financée par Wenak Labs et ADETIC. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes et contribue à leur épanouissement.



Le président de l'AJLDEF, Mahayadine Mahamat Hassan, a saisi cette occasion pour remercier tous ceux qui ont soutenu cette initiative, avec des apports multiformes pour la réussite de cette formation.

Il a souligné que cette initiative de l'AJLDEF, en collaboration avec Wenak Labs et ADETIC, s'inscrit dans la logique de l'amélioration des connaissances des jeunes dans le domaine de la collecte de données et de la création de compte Kobotoolbox, outil incontournable de notre ère.



Cette occasion permet également de faire du plaidoyer auprès des ONG, projets et programmes pour accompagner les jeunes dans l'optique de pérenniser les acquis de cette formation et surtout d'étendre cette dernière à tous les jeunes de la province du Ouaddai pour leur ouvrir la porte à l'emploi.



Le point focal de Wenak Labs à Abéché, Djibrine Haidar, a déclaré : « L'objectif de Wenak Labs à Abéché est d'accompagner la communauté à mieux utiliser les outils de la formation numérique. Nous sommes très ravis de contribuer à cette formation ».