Tchad : l'AJDFT s'implique pour le développement du football et lance le tournoi Toumaï

Retraçant différents griefs à l'égard du ministère en charge des sports et de la Fédération, Oumar Adjib Koulamallah estime que cet atmosphère délétère entre la Fédération et sa hiérarchie a, depuis sept mois, paralysé le football sur l’ensemble du territoire et a privé les jeunes footballeurs des revenus qu’ils tirent de la pratique de leur sport préféré et ce d’autant plus que, bon nombre d’entre-eux, ont délaissé les études pour s’adonner au football, regrette Oumar Adjib Koulamallah.



L’AJDFT lance un vibrant appel au ministère de la Jeunesse et des Sports et à la Fédération tchadienne de football pour trouver une solution, dans l’intérêt du football et de la jeunesse. Elle demande aux deux protagonistes de ne pas porter la responsabilité d’une crise du football tchadien et de taire leur égo propre, pour ne voir que l’intérêt suprême de la jeunesse.



L’AJDFT en appelle aux ligues régionales, de peser de tout leur poids pour trouver une solution à la crise actuelle. Elle recommande instamment la tenue d’états généraux pour réviser les textes afin de résorber la crise et tenir compte aussi des aspirations des jeunes.