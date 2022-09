Tchad : l'AJDP, une nouvelle association qui s'engage pour la cohabitation et l'humanitaire

L'AJDP a été autorisée par folio n° 6752 du ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, en date du 8 février 2022.



Dans son discours, le président de l'AJDP, Mahamat Saleh Boloki, a donné des éclaircissements sur les objectifs spécifiques de l'association qui sont entre autres la sensibilisation des jeunes et femmes sur la paix et la cohabitation pacifique, l'assistance aux personnes déplacées et la création des valeurs entrepreneuriales en faveur des femmes rurales.



La contribution à l'éducation des enfants à la rue, le soutien aux orphelins, la vulgarisation des valeurs de la paix, du pardon et de la cohabitation entre les éleveurs et agriculteurs restent aussi des défis pour l'association.