Tchad : l’AJDPEA lance une Journée de salubrité au marché de Moursal

En prélude au lancement de ses activités, l'Association pour l'Action des Jeunes Diplômés en faveur de la Promotion de l'Entrepreneuriat Agricole (AJDPEA) a organisé une journée de salubrité au marché de Moursal, situé dans le 6ème arrondissement de la capitale, en présence du premier adjoint au maire de cette commune.



Le coordonnateur de l'AJDPEA, Badoum Isidore, a souligné que cette initiative s'inscrit dans le contexte de la saison des pluies, visant à lutter contre les risques de maladies contagieuses.



En préparation au lancement de leurs activités, l'Association a choisi ce marché pour sensibiliser les consommateurs à la vigilance en cette période humide, afin de prévenir certaines maladies contagieuses. Il a également rappelé que la santé publique est une responsabilité collective.



L'Association fonctionne comme une coopérative qui se consacre à la promotion de l'entrepreneuriat agricole, en plus de s'intéresser à divers domaines connexes. Dans la semaine à venir, elle entreprendra également un nettoyage du marché du poisson de Chagoua.



De son côté, Abakar Khamis, premier adjoint au maire du 6ème arrondissement, a rappelé que de nombreuses associations interviennent dans le domaine de la salubrité et de l'assainissement. Il a salué l'initiative de l'AJDPEA et a souligné que, bien que l'Association soit destinée à opérer en milieu rural, elle a choisi de débuter ses actions en milieu urbain, afin de servir d'exemple aux consommateurs dans le cadre de la santé publique.



Les responsables de l'AJDPEA ont exprimé leur gratitude pour l'opération de salubrité menée aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas la première du genre, ils ont expliqué que d'autres projets similaires sont prévus dans leur plan d'action.



Ils ont également exprimé leur volonté d'élargir leurs activités dans la circonscription, avec le soutien de l'administration locale.