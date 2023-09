Tchad : l'AJDPT se mobilise pour les droits humains dans le Ouaddaï

L'AJDPT, une organisation nationale indépendante, a été fondée le 21 avril 2021 et a obtenu l'autorisation de fonctionner le 15 août 2023. Son objectif principal est de défendre les droits humains au Tchad en général, et dans la province du Ouaddaï en particulier. Elle envisage d'enquêter sur d'éventuelles violations des droits humains grâce à une équipe d'experts chevronnés, de sensibiliser les autorités compétentes aux comportements à changer, et de plaider en faveur de mesures coercitives si nécessaire.



L'association s'engage à promouvoir et à protéger les droits humains en collaboration avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux. Elle prévoit de documenter et de dénoncer les abus commis par toutes les parties, y compris le gouvernement, les groupes armés et les organisations. De plus, elle formulera des recommandations concrètes visant à améliorer la situation des droits humains et à renforcer l'état de droit. Enfin, une campagne de sensibilisation sera menée pour informer le public et les médias sur les enjeux liés aux droits humains au Tchad.



Le bureau de l'AJDPT est composé d'un président, d'un secrétaire général, d'un chargé de communication, d'un chargé des Affaires Extérieures et d'un trésorier.



Lors de cette annonce, Amine Ahmat Idriss, président de l'AJDPT, a également saisi l'occasion pour appeler la population du Ouaddaï, en particulier les jeunes, à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Il a souligné que l'obtention de la carte d'électeur était un devoir civique à ne pas négliger.