Tchad : l'AJECUD démystifie le nouveau projet de Constitution à Abéché

Le document, comportant 290 articles répartis sur 47 pages, est conçu pour structurer les institutions étatiques et leurs interactions.



Le président a clarifié les dispositions relatives au droit de vote, spécifiant que tout citoyen tchadien âgé de 18 ans révolus est éligible pour voter lors des élections et consultations nationales directes.



Hassan Abdoulaye Hassan a appelé le gouvernement et la CONOREC à renforcer les efforts de sensibilisation en associant divers acteurs et en ciblant toutes les strates socioprofessionnelles. Il a également annoncé que d'autres conférences débattant du référendum constitutionnel seraient organisées pour une vulgarisation étendue auprès des citoyens.