Tchad : l'AJEDK sensibilise les élèves de Mao à la non-violence en milieu scolaire

Sous la direction du vice-président de l'association, Ali Meinta Moustapha, accompagné des autres membres actifs, cette journée de sensibilisation a vu la participation des responsables de différents établissements, notamment le CEG Alifa Zezerti et le lycée arabophone Elkenemi de Mao.



L'équipe de l'AJEDK a prodigué des conseils et des orientations dans toutes les classes, notamment sur le respect dû aux enseignants et aux collègues de classe. Le vice-président de l'AJEDK a déclaré que si ces valeurs sont respectées, il n'y aura pas de violence en milieu scolaire. Les autres membres de l'association ont également prodigué des messages de non-violence aux élèves.



Les responsables des établissements visités ont remercié l'AJEDK pour cette initiative et encouragé l'association à poursuivre dans le même élan.