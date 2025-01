Tchad : l'AJELPEDS condamne fermement l'attaque contre le Palais présidentiel

L'AJELPEDS a condamné avec la plus grande fermeté la récente tentative de déstabilisation perpétrée le 8 janvier 2025, après que des tirs nourris ont été entendus près du palais présidentiel à N’Djamena.



Le président de l'AJELPEDS a indiqué que cet acte, inadmissible, et qui menace la stabilité et la souveraineté du Tchad, constitue une atteinte directe aux institutions républicaines et aux valeurs fondamentales de la démocratie, incarnées par le Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno, garant de l'unité nationale et de la paix sociale.



« Nous saluons la vigilance des forces de défense et de sécurité qui ont su répondre avec professionnalisme et détermination pour déjouer cette tentative. Leur engagement exemplaire nous rappelle l'importance de défendre notre pays contre toutes les forces qui cherchent à le diviser », a indiqué Abdelmadjid Abdelkerim Barh Haggar.



L'AJELPEDS rappelle l'importance de solidarité et d'un engagement collectif pour garantir la paix, la stabilité et le développement du Tchad.