Tchad : l’AJLCPV soutient les orphelins avec des kits alimentaires

L'Association des Jeunes pour la Lutte Contre le Chômage et l'Appui aux Personnes Vulnérables (AJLCPV) a remis des kits alimentaires aux orphelins et veuves ce samedi 20 juillet au sein de l'orphelinat situé au quartier N’Djari dans le 8ème arrondissement. Cette initiative vise à contribuer au soutien des personnes vulnérables, à lutter contre le chômage et à mobiliser les efforts collectifs pour construire une société plus juste et plus inclusive.



Dans son discours de bienvenue, la présidente de l'AJLCPV, Kaltouma Abdelrahman Hamid, a souligné que l'association, créée officiellement le 15 mai 2024, vise à toucher la société tchadienne, notamment la couche sociale féminine et les personnes vulnérables, qui sont les véritables victimes de divers problèmes.