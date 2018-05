Tchad : l’AJPDAR plaide pour le respect scrupuleux de la prestation de serment

Le président de l’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR), Mahamat El-Mahadi Abdramane, a fait, hier, dimanche, à la Maison du Medias du Tchad, un point de presse pour saluer la prestation de serment des nouveaux membres du gouvernement, conformément aux dispositions de la nouvelle constitution et selon les convictions religieuses de tout un chacun.



L’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR) indique que la prestation de serment est une innovation qui devrait se poursuivre et souhaite qu’elle soit une source d’inspiration pour d’autres pays. En effet, elle rend hommage au président Idriss Deby Itno pour sa clairvoyance et sa vision pour un Tchad de justice et de paix, où sont bannis la corruption, le détournement des deniers publics, l’impunité et le népotisme.



Il a demandé aux nouveaux membres du gouvernement de se souvenir de leur serment pendant toute la durée de leurs fonctions.



« Les nouveaux membres du gouvernement doivent garder à l’esprit qu’ils doivent servir la nation avec loyauté et droiture, surtout en cette période de vache maigre où notre pays traverse une crise économique et financière depuis quatre ans. Nous leur demandons de ne pas trahir la confiance que le président de la république a placé en eux », recommande le président de l’Alliance des Jeunes pour la Paix, le Développement et l’Appui à la Renaissance (AJPDAR), Mahamat El-Mahadi Abdramane.