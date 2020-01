Tchad : l'AJPDET se félicite du rôle de la Fondation Grand coeur

Le président national de l'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El-Mahdi Abdramane, a salué mercredi, au cours d'un point de presse, les actions menées par la Fondation Grand coeur en faveur des jeunes et des couches vulnérables.



Il a félicité la Première Dame Hinda Déby pour la création de la Fondation qui, après trois ans d'existence, "continue de voler au secours des couches vulnérables."



"A travers des caravanes ophtalmologiques organisées sur l'ensemble du territoire national, des milliers de personnes nécessiteuses ont recouvré la vue et des milliers des verres correcteurs ont été gratuitement distribués à la population laborieuse. Le 13 janvier 2020, la Première Dame a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un Centre de lutte contre la drépanocytose, une maladie qui touche des nombreux tchadiens", a déclaré Mahamat El-Mahdi Abdramane.



Selon lui, "ces actes de bienfaisance traduisent la ferme volonté et l'engagement de la Première Dame aux côtés du président de la République Idriss Deby dans son combat pour le bien-être de la nation tchadienne."



Le président national de l'AJPDET dit apporter "son soutien total et indéfectible à la Fondation Grand coeur pour les actions menées en faveur des jeunes tchadiens". Il appelle tous les jeunes à "se souder" pour un Tchad "fort et prospère."