Tchad : l'AJPNV lance son projet de renforcement des capacités communautaires

Ce projet a été lancé en vue d’une bonne gouvernance et des élections réussies, tout en apportant sa contribution pour une transition crédible. Ainsi, l'Association Jeunesse pour la Paix et la Non-Violence (AJPNV), a organisé une cérémonie pour le lancement du projet dénommé « renforcement des capacités communautaires et des élections réussies », ce 19 avril 2022 à son siège dans la commune du 7ème arrondissement de Ndjamena.



En effet, l'AJPNV est une organisation de la société civile tchadienne. Son but est de contribuer à la promotion des droits de l'Homme, à la réhabilitation des victimes de violations des droits de l'Homme, et à la création d'un état démocratique basé sur l'état des droits au Tchad.



Dans son mot de lancement, le président de l'AJPNV, Nodjigoto Charbonnel, a relevé les problèmes qui ont conduit le Tchad à connaître les événements malheureux de l'année 2021 : la mauvaise gouvernance, la corruption, le clientélisme, les multiples violations des droits de l'Homme, les élections mal organisées etc. Selon lui, ce projet a pour objectif principal de contribuer au rétablissement de la bonne gouvernance et à la réussite du processus électorale au Tchad.



Pour atteindre ses objectifs, l'AJPNV entend mener sur le terrain des activités, parmi lesquelles, la formation des leaders locaux sur les notions du respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et les élections libres, démocratiques et transparentes ; l’organisation de séminaires de formation des leaders des organisations des jeunes, des femmes et les hommes des médias en matière d'éducation civique électorale; production des affiches de sensibilisation sur les droits et devoirs d'un citoyen, etc.



Il faut noter que les activités de ce projet seront réalisées grâce au financement de son partenariat avec National Endomen for Democraty (NED), pour une durée d'un an.