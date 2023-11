Tchad : l'AJST lance ses activités pour une société plus équitable

En effet, dans une déclaration lue par son secrétaire général, Ousman Taha, l'AJST est née de la conviction profonde que chaque être humain a le droit de vivre dignement, sans discrimination ni marginalisation. L'Association pour la Justice Sociale au Tchad souhaite entreprendre des actions grâce auxquelles les différences seraient valorisées, et où les voix des plus vulnérables pourront être entendues. Elle s'engage également à défendre les droits des minorités, à lutter contre l'injustice systématique, à promouvoir l'accès à l'éducation et à la santé.



L'AJST invite les personnes qui, grâce à leurs idées novatrices, souhaitent rejoindre ses rangs afin de mener une lutte qui permettra de susciter des changements significatifs, d'influencer les politiques, de sensibiliser les consciences et de créer des alliances pour une société plus équitable.



Enfin, l'AJST prévoit d'organiser des actions communautaires, des campagnes de sensibilisation et des plaidoyers auprès des instances décisionnaires. Elle s'engage également à représenter une puissante force de propositions pour des politiques gouvernementales plus justes et inclusives.