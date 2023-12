Tchad : l'AJUNG et l'ONG NIRVANA s'unissent contre la mal gouvernance et le harcèlement

La mal gouvernance, souvent qualifiée d'ennemi silencieux, mine les bases de la société en sapant la confiance, la justice, l'amour et l'égalité des chances pour tous. Le harcèlement des femmes tchadiennes constitue une violation flagrante des droits humains, une réalité persistante dans nos sociétés malgré les avancées réalisées. Il est grand temps de briser le silence et de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à cette injustice.



Lors de cette cérémonie, un hommage a été rendu à la coordinatrice de l'ONG NIRVANA, Madame AMALKHEIR DJIBRINE SOULEYMANE, qui a été désignée présidente d'honneur de l'Association des Jeunes Unis pour la Nouvelle Génération en reconnaissance de son engagement envers la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants. Le président de l'AJUNG, Adoum Barka Youniss, a exprimé sa gratitude envers la présidente et lui a remis une attestation ainsi que d'autres distinctions. Madame AMALKHEIR DJIBRINE SOULEYMANE a, quant à elle, remercié et encouragé le comité de l'association à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la violence envers les femmes tchadiennes et les enfants.