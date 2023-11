Tchad : l’AJUNG honore Amina Kodjiana pour son service exemplaire à N'Djamena

L'Association des Jeunes Unis pour la Nouvelle Génération (AJUNG) a rendu hommage à Amina Kodjiana, la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, ce vendredi 10 novembre. La reconnaissance a pris la forme d'une cérémonie de remise d'une montre et d'une médaille.



Cette distinction vise à encourager Mme Kodjiana à poursuivre ses efforts bénéfiques pour la population. AJUNG s'est déclarée satisfaite du parcours administratif de Mme Kodjiana et de sa contribution à l'administration tchadienne, comme l'a souligné Adoum Barka Younous, responsable de l'association.



La déléguée générale a interprété cette distinction comme un signe de bonne cohabitation et de confiance placée en elle par la communauté.