Tchad : l'AJVH poursuit son initiative "Opération Un Million d'Arbres" à la ceinture verte

Ce déplacement fait partie de l'engagement de l'association en faveur de la plantation d'un million d'arbres. Lors de son discours, le président de l'AJVH, Moussa Mahamat Issa, a expliqué que la Ceinture Verte de Sigueté était la deuxième étape de cette initiative. Il a souligné que son association, engagée pour la cause humanitaire, ne pouvait rester indifférente face aux menaces du changement climatique, qui pèsent sur la planète en général et sur le Tchad en particulier.



Selon Moussa Mahamat Issa, la Ceinture Verte, une initiative gouvernementale visant à lutter contre la désertification, souffre d'un manque d'entretien, ce qui entraîne la mort des plantes. Dans le but de renforcer la Ceinture Verte, l'AJVH a entrepris de planter divers types d'arbres, tant fruitiers que non fruitiers.



Le président de l'AJVH a également encouragé d'autres organisations à sensibiliser la population tchadienne à l'importance de la plantation d'arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, soulignant que la menace est bien réelle. En conclusion, il a salué l'engagement de ses collaborateurs et les a encouragés à persévérer dans leur lutte en faveur du bien-être de la population tchadienne.