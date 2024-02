L'Association de Lutte Contre la Corruption et les Malversations Économiques au Tchad (ALCOMET) forme les membres de la communauté de N'Djamena aux techniques de lutte contre la corruption.



Selon le responsable d'ALCOMET, Foulah Baba Issac, l'objectif est d'équiper les jeunes pour combattre la corruption au Tchad. Il souligne l'importance pour le gouvernement de s'impliquer activement dans cette lutte. Malgré les efforts déployés par le gouvernement au fil des ans, notamment par l'adoption d'ordonnances de loi visant à lutter contre la corruption dans divers secteurs, le fléau continue de progresser.



Dans le contexte actuel du pays, il est impératif que le gouvernement reconsidère certaines décisions, notamment celles concernant l'augmentation des prix du carburant, qui exercent une pression supplémentaire sur la population. Cette situation est exacerbée par certains commerçants qui profitent de ces circonstances pour augmenter les prix des marchandises.



Il est crucial de rappeler que le pays se trouve dans une phase de transition difficile. La population souffre, et il est essentiel que le gouvernement fasse preuve de compréhension et de souplesse. Alors que l'élection approche, il est d'autant plus important que le chef de l'État prenne des mesures pour alléger les difficultés rencontrées par les citoyens.