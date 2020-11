Tchad : l'ALTAM honore la coopération avec le Maroc et annonce un Forum digital de relance économique

N'Djamena - L'association des lauréats tchadiens et amis du Maroc (ALTAM) a remis mercredi des attestations de reconnaissance aux panélistes tchadiens qui ont participé en septembre dernier au Forum de coopération universitaire Maroc-Afrique. La cérémonie de remise a eu lieu en présence d'un représentant de l'ambassadeur du Maroc au Tchad.



Les bénéficiaires sont : Dr. Hissen Massar Hissen, Dr. Abdoulaye Moussa Djibrine, Dr. Sanoussi Mahamat Ali et de trois autres intervenants.



Par ailleurs, le président de ALTAM, Ibrahim Moussa Youssef, encourage le gouvernement tchadien pour la matérialisation des six accords qui ont récemment été signés avec le Maroc (suppression de visa pour les diplomates, coopération en matière d'agriculture, d'élevage, énergie, mines, formations dans les TIC et culture).