Tchad : l’AMET repond aux declarations de la HAMA

Position de l'AMET

L'AMET rappelle que, selon la loi 31 du 3 décembre 2018 régissant les médias au Tchad, rien n'interdit la publication de contenus audiovisuels par la presse en ligne. L'article 25 souligne l'importance pour les médias en ligne de produire un contenu original, vérifié et pertinent, sans se limiter au format écrit. Il précise que : « ... le service de presse en ligne offre un contenu utilisant essentiellement le mode écrit et audiovisuel, faisant l’objet d’un renouvellement régulier, daté et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles... »



Cette formulation est claire et ne souffre d’aucune ambiguïté. L’AMET s’interroge donc sur la loi à laquelle le président de la HAMA fait référence. Si une autre loi interdisant formellement le format audiovisuel à la presse en ligne existe, l'AMET est prête à en prendre connaissance.



Risques pour la Liberté d'Expression

Les déclarations du président de la HAMA semblent aller au-delà du cadre légal actuel et pourraient nuire à la liberté d'expression et d'information. L'AMET remet en question la légitimité de la menace de retrait des récépissés à l'encontre des médias électroniques diffusant des vidéos ou des contenus sonores, alors que la loi ne soutient pas de telles mesures restrictives.



Appel à la HAMA

L'AMET appelle la HAMA à s'abstenir de toute action qui pourrait restreindre indûment l'exercice légitime des médias en ligne et respecter les principes fondamentaux de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, tels que consacrés par la Constitution tchadienne.



Importance des Médias en Ligne

L’AMET souligne que les médias en ligne jouent un rôle crucial dans la diversité de l'information et le renforcement de la démocratie au Tchad. Elle appelle la HAMA à respecter la loi qui permet à la presse en ligne de produire du contenu audiovisuel, reflet d'une presse moderne dans un pays en refondation.



Engagement de l'AMET

Enfin, l’AMET est prête à engager toutes les actions légales nécessaires pour défendre les droits des médias en ligne du Tchad. Elle travaillera de concert avec les organisations de défense des droits humains et les associations de journalistes pour garantir un environnement médiatique libre et équitable.