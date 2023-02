Tchad : l'AMJDD honore Asma Gassim comme présidente d'honneur lors de son assemblée générale extraordinaire

L'objectif de cette association est de promouvoir le développement de leur localité et d'éviter que les jeunes se lancent dans les activités d'orpaillage qui entraînent souvent des décès. L'agriculture est également valorisée. Le président de l'association, Adam Marouf, a plaidé auprès de l'État pour obtenir de l'aide en termes d'outils agricoles pour un développement durable.



Au cours de cette assemblée générale, la présidente de l'association Lamy-Fortain, Asma Gassim, a été nommée présidente d'honneur. Après avoir présenté l'association et son parcours dans les provinces du pays, elle a souligné l'importance de poursuivre des objectifs bien définis et de travailler ensemble pour atteindre un développement durable. Elle a également invité les membres à nettoyer tout ce qui est négatif et à travailler en harmonie. Enfin, elle a demandé à l'État d'appuyer l'association pour atteindre ses objectifs.



L'AMJDD est une association de jeunes qui ont à cœur le développement de leur région et qui cherchent à éviter les activités d'orpaillage qui mettent en danger la vie de nombreuses personnes. Cette assemblée générale extraordinaire a permis à l'association de nommer une nouvelle présidente d'honneur et de renforcer son engagement en faveur du développement durable.