Tchad : l’ANADER lance officiellement la vente subventionnée des engrais

Une cérémonie officielle s’est tenue ce 19 avril 2025 au magasin de Farcha, marquant le lancement de la vente subventionnée des engrais par l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER). Cette initiative vise à soutenir le secteur agricole et à renforcer la productivité des exploitants.



Dans son allocution, le directeur général de l’ANADER, Hissein Youssouf Galmaye, a rappelé que les engrais minéraux sont des fertilisants destinés à améliorer la qualité et la quantité des rendements agricoles. Ils sont appliqués aux cultures par épandage afin d’enrichir le sol et de favoriser la croissance des plantes.



Il a exhorté les producteurs à faire un usage rationnel et responsable de ces intrants. M. Galmaye a également mis en garde les producteurs et productrices contre toute tentative de revente de ces engrais à des fins commerciales. « Ceux qui s’y aventureront répondront de leurs actes, conformément aux lois en vigueur en République du Tchad », a-t-il déclaré.



Il a souligné que cette subvention vise à contribuer à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire dans le pays. Enfin, le directeur général a assuré que l’ANADER, à travers ses dispositifs techniques, continuera d’apporter un appui-conseil constant afin de professionnaliser davantage les producteurs.