TCHAD

Tchad : L'ONU alerte sur une crise humanitaire "catastrophique"

Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Juin 2025

Alors que l'afflux de Soudanais dans les pays voisins se poursuit, la crise dans l'Est du Tchad atteint un "point de rupture catastrophique", a alerté l'ONU vendredi. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), ce pays d'Afrique centrale est en proie à une "catastrophe humanitaire" qui se déroule dans l'une des régions du monde les plus fragiles et vulnérables au changement climatique.