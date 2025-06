Tchad : Les villages de Golaw et Boh inaugurent un nouveau bâtiment scolaire grâce à Foi et Joie

Le bâtiment flambant neuf, composé de deux salles de classe et d’un bureau, symbolise un partenariat fort entre les communautés locales et l’ONG Foi et Joie. Oumar Gerebo, président de l’Association des Parents d’Élèves (APE), a exprimé sa profonde gratitude, déclarant : « C’est grâce à la mobilisation de notre population et au précieux appui de Foi et Joie que nous avons pu réaliser ce projet tant attendu par nos enfants. »





La visite d'inspection a été menée par M. Innocent, administrateur au sein de Foi et Joie. Il a réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner les villages désireux d'améliorer l'éducation de leurs enfants. « Notre mission est de promouvoir le développement rural en plaçant l’éducation au cœur de nos actions. Nous soutenons les communautés qui, comme celles de Golaw et Boh, s’investissent activement pour bâtir un avenir meilleur », a-t-il précisé.







Ce bâtiment, issu de la volonté populaire et du soutien de Foi et Joie, marque une étape significative dans le renforcement de l'offre éducative en milieu rural. Il servira non seulement de lieu d'apprentissage pour les élèves, mais aussi d'exemple pour d'autres villages souhaitant prendre en main leur avenir éducatif.







La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère d'espoir et de détermination, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'éducation dans la province.