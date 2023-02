Tchad : l'ANATS de Sarh cambriolée, les citoyens dans l'incertitude pour leurs documents d'identité

Le lendemain matin, les employés de l'agence ont découvert que toutes les machines d'enrôlement avaient été volées par des cambrioleurs dont l'identité reste inconnue. Cette attaque a des conséquences immédiates pour les citoyens tchadiens qui ont besoin de documents d'identité tels que la Carte Nationale d'identité, le passeport et le permis de conduire.



De nombreuses personnes se sont présentées ce lundi matin à l'agence dans l'espoir de se faire enrôler pour obtenir leur carte nationale d'identité gratuitement, étant donné que le gouvernement a récemment annoncé une période de 6 mois de gratuité pour cette procédure. Cependant, elles ont été déçues de découvrir que l'agence était incapable de fournir ce service en raison du vol des machines d'enrôlement. Les personnes qui ont déjà commencé le processus d'obtention de passeports ou de permis de conduire ne savent pas non plus à quoi s'en tenir, car l'agence est actuellement hors service.



L'ANATS a pour mission de produire des documents d'identité sécurisés pour les citoyens tchadiens. Cela inclut les cartes nationales d'identité, les passeports et les permis de conduire.