Tchad : l’ANATS évalue le plan d'action pour l'amélioration de l'état civil

L’Agence nationale des titres sécurisés du Tchad (ANATS) a lancé mardi au Radisson Blu de N’Djamena, un atelier bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan d’action national d’amélioration de l’état civil au Tchad. L’atelier vise à évaluer les avancées relatives à l’amélioration du taux d’enregistrement des naissances au Tchad, faire un état de lieux, présenter les défis majeurs et les perspectives pour la mise en œuvre efficace et totale du plan stratégique national.



Depuis l’évaluation du système d’état civil réalisé en 2017 avec l’appui technique et financier de l’Union Européenne, de l’UNICEF et de l’UNHCR, une dynamique est enclenchée pour relever le taux d’enregistrement des faits d’état civil en général et celui des naissances en particulier. Après le lancement officiel du processus d’évaluation globale du système d’état civil le 6 février 2017, le rapport d’évaluation globale du système d’état civil et son plan d’action ont été validés par toutes les parties prenantes le 18 juillet 2017 pour une durée de 2018-2022.



Sur les 10 pays ayant les taux les plus bas au niveau mondial, trois sont situés dans la région Afrique de l’Ouest et du Centre dont le Tchad. Au Tchad, 74% des enfants de moins cinq ans n’ont pas leur naissance enregistrée à l’état civil. Il existe d’importantes disparités entre les provinces et les milieux géographiques. 91% d’enfants en milieu rural n’ont pas leur naissance enregistrée à l’état civil, contre 41 % en milieu urbain.



Officiant la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, Benguela Guidjinga, a invité les ministères sectoriels à s’orienter résolument vers l’interopérabilité entre l’ANATS et les services sociaux de base pour booster considérablement le taux d’enregistrement des faits d’état civil en général et celui des naissances en particulier.



Il appelle le gouvernement à consacrer une part de budget de l’état civil au titre de l’année 2022 au processus de mise en œuvre du plan d’action national d’amélioration de l’état civil au Tchad. « L’entrée dans ce registre passe par un enrôlement des personnes âgées et surtout l’enregistrement des naissances en particuliers et celui des autres faits d’état civil en général. Le Tchad honore ces engagements vis-à-vis des institutions africaines et la communauté dans son ensemble », explique le secrétaire général du ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, Benguela Guidjinga.