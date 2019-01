Tchad : l'ANATS s'active pour la production des titres sécurisés

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a visité ce mardi 15 janvier les locaux de l’Agence Nationale de Titres Sécurisés (ANATS). Le ministre a échangé avec les responsables de l'agence sur l’évolution du travail pour la sécurisation des documents et la mise en place du système intégré de gestion des populations. Il s'est également enquis du fonctionnement de leurs activités.



"L'une des problématiques fondamentales qu'il y avait au Tchad c'était l'absence d'un état civil unique et d'une base de données. L'ANATS aujourd'hui va répondre à ce problématique. Un montage a été fait et les réflexions ont été menées. Ça a abouti à un contrat avec la société Idemia qui aujourd'hui a la charge de nous mettre en place un système tel que les autorités l'ont souhaité", a expliqué la présidente du conseil d'administration, Amina Ihemir Torna.



D'après le ministre Mahamat Abali Salah, "les pays qui sont autour du Tchad subissent une instabilité, surtout les différents conflits en RCA, Libye ou Boko Haram font que nous avons des mouvements de personnes dans notre pays. A cela s'ajoute aussi que nous avons des échéances électorales à l'horizon".



"Tous ça fait que nous avons besoin de documents sécurisés. L'ANATS est chargée de nous mettre en place ces documents. Je suis venu pour échanger avec cette structure qui est sous tutelle du ministère, pour savoir l'évolution des travaux. Notre pays s'est engagé à mettre en place le passeport CEMAC", a-t-il déclaré.



La société Idemia en charge du projet est une entreprise française de sécurité numérique spécialisée dans la biométrie, l'identification et l’authentification, la sécurité digitale, l’analyse de données et de vidéos.



L'ANTS produira bientôt des documents sécurisés notamment les passeports et les cartes d'identité, afin de faire face aux falsifications. Le bâtiment qui abritera l'unité de production des titres sécurisés et des bases de données est en cours de construire. Il a également fait l'objet d'une visite de la délégation ministérielle.