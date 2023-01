Tchad : l'ANATS sensibilise les étudiants sur la gratuité de la carte nationale d'identité lors du festival Dary

L'objectif de cette journée était de fournir aux étudiants qui participent nombreux au festival Dary, les informations nécessaires sur la gratuité et l'importance de la carte d'identité nationale. Pour cela, des représentants de l'ANATS, notamment Youssouf Gorou Tchaby, directeur de la formation, de la communication et de la sensibilisation, ainsi que Zenaba Brahim, cheffe service communication adjointe, ont été présents pour répondre aux questions des étudiants.



Le directeur de la formation, communication et sensibilisation de l'ANATS a rappelé que depuis sa création en 2016, l'agence a pour mission principale l'enrôlement de l'ensemble de la population tchadienne dans le registre national d'immatriculation, afin que chacun ait son numéro national d'immatriculation (NNI) à travers la production des titres sécurisés tels que le passeport, le permis de conduire, la carte séjour, la carte de résidence et la carte d'identité nationale. Il a également souligné que chaque détenteur de titre sécurisé a un NNI enregistré sur la base de données et qui doit lui appartenir exclusivement, afin de contrer la falsification de l'identité et de garantir la sécurité pour le Tchad.