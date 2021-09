Tchad : l'ANATS vise l'enregistrement des naissances et décès dans les délais

L’ANATS et l’Unicef conjuguent leurs efforts pour la révision des outils et procédures relatifs à l’enregistrement des naissances et des décès. Faire la révision des outils et des procédures pour l’enrôlement des naissances et de décès dans les délais par le système de la santé maternelle, les vaccinations, le service de santé communautaire et les services vétérinaires, tels sont les objectifs de l’atelier qui se tient du 1er au 03 septembre 2021, à l’hôtel Radison Blu de N’Djamena, avec l’appui de l’Unicef.



Pour la représentante de l’Unicef, Mme Mariana Stirbu, son institution et ses partenaires sont prêts à accompagner le gouvernement, dans la mise en œuvre de ces procédures. Elle souligne que cette révision est l’une des solutions pour renforcer le rôle du système de santé dans l’enregistrement des actes d’état civil. Elle ajoute que le système de santé demeure une opportunité extraordinaire pour atteindre tous les enfants qui naissent au Tchad. Pour elle, le processus de modernisation du système de l’état civil permettra au pays d’atteindre l’enregistrement universel des enfants au Tchad.