Tchad : l’ANIF demande des poursuites contre le producteur de la farine YES

D'après le contrôleur général Idriss Annour Abdelkerim, directeur général de l'ANIF, l'entreprise CPL, productrice de la farine YES, n'a pas d'autorisation définitive de fonctionnement. Il affirme que la farine est "impropre à la consommation humaine et animale".



Révélée sur les réseaux sociaux après la fuite de documents d'analyses du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires (CECOQDA), l'affaire suscite la polémique au sein de l'opinion.



Le 24 juillet, le directeur général adjoint de la société CPL, productrice de la farine Yes, Mahamat Abderaman Goukouni, a assuré que les produits de la société sont conformes et ne sont pas cancérogènes.



"Notre société est disposée pour une contre expertise par un laboratoire de renommée internationale qui viendra dans bientôt. On déposera une plainte contre X pour fausses accusations", a indiqué Mahamat Abderaman Goukouni.