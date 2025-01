Tchad : l’ANSICE célèbre la Journée de protection des données personnelles au Lycée Féminin de N’Djamena

Placée sous le thème, « Cyberharcèlement et Confidentialité : Comment protéger son intimité en Ligne », l'édition 2025 de la Journée internationale de protection des données personnelles, est célébrée par l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique (ANSICE), avec les élèves du Lycée Féminin de N’Djamena.



A cette occasion, Fatimé Koutou, proviseure du Lycée Féminin, a exhorté ses élèves de prendre en compte l'ensemble des consignes visant à protéger leur vie privée sur les réseaux sociaux. Car dit-elle, « vos données personnelles sont bien plus qu'une simple série d'informations, elles sont le reflet de ce que vous êtes, de vos choix et de votre identité ».



Youssouf Chidi Adoum, directeur du contrôle et de protection des données personnelles à l'ANSICE, a quant à lui, souligné que « dans un monde de plus en plus connecté, los gestes les plus anodins, une recherche en ligne, un clic sur un lien, ou un compte sur les réseaux sociaux, participent à la création d'une empreinte numérique, et cette empreinte peut devenir un atout si elle est gérée avec soin, mais elle peut aussi être exploitée à votre insu, si vous n'en prenez pas le contrôle ».



Et Youssouf Chidi Adoum de conclure que, « soyez conscients que vos informations personnelles ont une valeur immense. Elles peuvent être utilisées pour façonner votre vision du monde, ou pire encore, pour influencer vos décisions sans que vous ne vous en rendiez compte ». Il convient de rappeler que cette Journée a pour objectif la sensibilisation des jeunes, et de leur fournir des outils nécessaires pour naviguer en toute sécurité sur le web.