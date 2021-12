Tchad : l'ANVOL-T valorise l'engagement volontaire pour un avenir commun

Placé sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, l'évènement est axé sur le thème : "être volontaire aujourd'hui pour notre avenir commun".



Le 5 décembre a été décrété Journée internationale des volontaires en 1985 par l'assemblée générale des Nations Unies en guise de reconnaissance à l'immense contribution de plus d'un milliard de volontaires de par le monde pour bâtir un monde meilleur, explique Idrissa Abaté, directeur général de l'ANVOL-T.



Les volontaires et les bénévoles du Tchad célèbrent l'engagement volontaire afin de promouvoir et valoriser leur significatif apport au bénéfice de la population et contribuer à la mise en oeuvre de la feuille de route du gouvernement du Tchad.



L'ANVOLT et ses partenaires oeuvrent inlassablement pour la promotion de la paix et la citoyenneté, la réduction de la pauvreté, des disparités et inégalités de genre ainsi que la réduction des vulnérabilités, notamment chez les femmes, les jeunes et les enfants pour l'atteinte des Objectifs de développement durable et équitable, en ne laissant personne pour compte.



Le coordonnateur des volontaires ONU-Tchad, Zianserbe Nafou Jeremie, précise que le Tchad fait partie des trois pays qui ont accueilli sur leurs terres les tous premiers volontaires déployés en 1971.



Le Tchad enregistre à ce jour plus de 120 volontaires des Nations Unies.



Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndong Christian, rend hommage à l'engagement volontariste des jeunes ainsi qu'au défunt Maréchal du Tchad qui a crû en l'institution du corps des volontaires.