Tchad : l'ANVOLT prône le patriotisme

L'Agence nationale de volontariat au Tchad (ANVOL-T) fait une pierre deux coups. Outre la célébration de la fête la proclamation de la République, elle a sensibilisé les élèves de différents établissements de la capitale sur "le respect des valeurs citoyennes et patriotiques" au musée national.



Le choix du thème n'est pas fortuit. ll vise à "insuffler un élan de patriotisme" et renforcer le "vivre-ensemble", selon le directeur général de l'ANVOLT Idrissa Abaté Abakar.



Tout en condamnant la "recrudescence de la violence en milieu scolaire", Idrissa Abaté appelle les jeunes à la vigilance et à la prudence face à ces "dérives". Un jury non des moindres composé d'universitaires et de membres du gouvernement afin de cultiver aux jeunes le civisme.