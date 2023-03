Tchad : l’ANVOLT sensibilise sur les violences basées sur le genre à Sarh

En partenariat avec l’UNFPA, l’Agence Nationale de Volontariat au Tchad (ANVOLT) organise du 06 au 07 mars 2023, dans les locaux de COPIDEV, un atelier de formation de « Vulgarisation du document à la vie et à la santé de reproduction et de sensibilisation des lycéennes sur les violences basées sur le genre ».



C’est plus d’une quarantaine de lycéennes, venues des différents établissements de la ville de Sarh, qui prennent part à cet atelier de formation, dont l’objectif est de renforcer les capacités de ces jeunes filles sur des questions des violences basées sur le genre(VBG), et aussi, leur permettre d’avoir un bref aperçu sur le volontariat au Tchad.



La directrice de l’ANVOLT, Mme Bardé Nérolel Issabelle, a indiqué que la lutte contre des violences basées sur le genre est aussi l’une des priorités de l’ANVOLT, et cette agence qui est placée sous tutelle du ministère en charge de la jeunesse doit répondre aux questions de la jeunesse tchadienne.



Le maire de la ville de Sarh, Mme, Kabo Rachel Souidnan a salué l’initiative de l’ANVOLT qui vient donner une lueur d’espoir aux jeunes lycéennes en cette période de la SENAFET, afin qu’elles puissent combattre efficacement les VBG et aussi bien cerner la notion du volontariat au Tchad.