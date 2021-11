Tchad : l'APEC se mobilise pour la salubrité dans les écoles à N'Djamena

Épaulés par d'autres associations sœurs, les jeunes de l'association se sont munis de pelles, râteaux et balais. Ils ont déblayé de fond en comble l'établissement situé dans le 6ème arrondissement.



Le président de l'APEC, Reoukadji Madjibaye Sylvestre, informe qu'ils ne s'arrêteront pas à cette école mais continueront à travailler avec d'autres établissements scolaires qui éprouvent des difficultés, voire même les ministères et institutions de l'État.



Reoukadji Madjibaye Sylvestre annonce une cérémonie de remise des bancs et matériels didactiques cet après midi à l'école primaire Chagoua I.



L'APEC a pour slogan "agir pour bâtir".