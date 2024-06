Tchad : l'APEF lance le projet de plaidoyer contre les VBG

L'Association Pour l'Epanouissement de la femme (APEF) a animé un point de presse, ce mercredi 05 juin 2024, à la Radio FM Liberté. Lors de ce point de presse, l'APEF a annoncé le lancement du projet de plaidoyer contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), et la création d'un club des survivantes.



Ce projet est mis en œuvre grâce à l'appui de Urgence Action Fund Africa, pour une durée de 06 mois et à hauteur de 10 millions de FCFA.L'objectif général de ce projet est de créer un espace de sécurité et bienveillant, pour des femmes victimes des VBG, afin de leur offrir un soutien psychologique, juridique et social et plus spécifiquement.



Le club des survivantes sera un lieu d'accueil et d'écoute pour des victimes ; ce sera aussi un espace confidentiel qui permettra aux femmes de partager en toute sécurité, leur vécu afin de trouver du réconfort auprès des autres femmes ayant vécu les mêmes situations.



Selon la cheffe de projet, Mme Dillah Elisabeth, au Tchad, les femmes représentent 52% de la population, et sont sujettes aux discriminations de tout genre. Ces discriminations sont entrées dans la plupart, dans le patriarcat et les pratiques traditionnelles.



Le projet aura comme activités : le groupe de parole ; la clinique juridique ; des activités artistiques et thérapeutiques ; des sensibilisations et des plaidoyers nationaux ; des renforcements de capacités. Les résultats attendus sont l'amélioration du bien-être psychologique et physique des survivantes des VBG.