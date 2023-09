Tchad : l'APEF s'engage dans la lutte contre les violences basées sur le genre

Cette initiative visait à sensibiliser la population du 9e arrondissement sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et à promouvoir l'autonomisation économique des femmes.



Le projet de plaidoyer pour la lutte contre les VBG et le renforcement du pouvoir économique des femmes dans les 7e et 9e arrondissements a profité de cette campagne pour mettre en lumière les conséquences dévastatrices des VBG. Adeline, la présidente du projet Negob, a souligné que les VBG englobent non seulement la violence infligée aux femmes, mais aussi les violences perpétrées par des femmes envers d'autres femmes.



Au Tchad, les statistiques sont alarmantes, avec une femme sur cinq déclarant être victime de violence physique, tandis que 12 % des femmes subissent des violences sexuelles chaque année. À cette occasion, Adeline a appelé hommes et femmes à privilégier le dialogue plutôt que la violence pour résoudre les conflits.



La campagne s'est clôturée par des témoignages poignants de femmes et d'hommes, mettant en lumière l'importance cruciale de l'éducation et de la sensibilisation pour mettre fin aux VBG au Tchad.