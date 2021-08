Tchad : l'APLFT organise une école d'été de formation pour les élèves

L'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad (APLFT) organise une école d'été de formation à l'intention des élèves. Celle-ci se tiendra du 26 au 28 août 2021 à Darda.



La formation porte notamment sur la prise de parole en public, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique en milieu scolaire et universitaire.



"Tous ceux qui désirent y prendre part sont priés de s'inscrire au siège de l'APLFT, non loin de l'hôpital de l'Union de Chagoua", informe Moussa Nguedmbaye, président du comité d'organisation.



Les frais d'inscription sont de 5000 FCFA.