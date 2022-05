Tchad : l’ARCEP sensibilise sur la portabilité de numéro au Mayo Kebbi Ouest

La portabilité des numéros est obligatoire pour la téléphonie mobile au Tchad depuis plusieurs années. Elle est prévue à l'article 58 de la loi n°14 du 21 mars 2014 portant sur les communications électroniques, selon le chef de mission Houzibé Tcholna.



C'est pour dire qu'un client ou utilisateur de téléphonie peut changer d'opérateur et garder son numéro tout en utilisant les services de son nouvel opérateur. Par exemple, un client de Airtel change d’opérateur et peut souscrire chez Moov Africa. Il utilise ses services au même titre que les clients de Moov Africa avec son même numéro. Et vice versa, explique Houzibé Tcholna.



A cet effet, c'est l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en accord avec les opérateurs, qui met en place un dispositif adapté afin de permettre au consommateur de garder son numéro en cas de changement d'opérateur.



Les différents opérateurs doivent prendre des dispositions nécessaires dans le but de favoriser l'interconnexion de leurs réseaux au dispositif qui sera mis en place.