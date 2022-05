Tchad : l'ARCEP sponsorise l'École de football Dout

L'ARCEP soutient l'École de football Dout (EFADOUT) en devenant officiellement son premier sponsor. Elle répond à l'appel du président du Conseil militaire de transition dans le cadre du programme de développement du sport tchadien.



EFADOUT forme des jeunes en U15 et entend relever les défis en participant aux prochaines compétitions.



L'École offre une formation qui constitue une base solide pour le vivre-ensemble, la cohésion sociale et le développement de l'esprit des jeunes talents.



​Les responsables de l'École ont adressé leurs remerciements à l'ARCP pour son soutien. Ils ont exhorté les autres institutions de l'État et le secteur privé à en faire autant pour l'avenir du sport.