Tchad : l’ARSAT encadre la distribution de carburant en prévision de la canicule

La direction générale de l'ARSAT informe l'ensemble des intervenants du secteur de la distribution que l'approvisionnement en produits pétroliers dans les stations-service est arrêté comme suit, en prévision à la saison caniculaire :

Il est autorisé le plein des réservoirs, à l'ensemble des véhicules utilisant le gasoil.



Pour l'approvisionnement en bidon à des fins de fonctionnement des générateurs, pompes et autres, il est autorisé un service maximum de 60 litres par jour, à tout le monde. Au-delà de cette quantité, il est exigé une autorisation préalable de l'ARSAT.



Pour les véhicules de transports, il est permis un service maximum de 1 000 litres, au-delà, une autorisation préalable de l'ARSAT est exigée. En ce qui concerne l’essence ; pour les motos, la servitude dans les stations-service est plafonnée à 5 000 francs CFA.



L'approvisionnement en bidon est permis à hauteur de 20 litres, et au-delà de cette quantité, une autorisation préalable de l'ARSAT est exigée. Pour toute sortie des produits en emballages (fûts et bidons), hors de la ville de N'Djamena, au-delà des quantités ci-dessus indiquées, une autorisation de l'ARSAT est également exigée. .