Tchad : l'ASCEDO clarifie la signification du drapeau culturel du Ouaddaï

L'ASCEDO a tenu à informer l'opinion nationale et internationale que ce drapeau n'est qu'un symbole culturel utilisé lors des journées culturelles et autres festivités de la communauté, et ne doit en aucun cas conduire à un repli identitaire ou un changement d'allégeance au drapeau national.



L'ASCEDO a également souligné que de tels drapeaux culturels sont utilisés dans plusieurs autres communautés à travers les différentes provinces du Tchad. Toutefois, l'ASCEDO a appelé les autorités de la Province du Ouaddaï à gérer cette situation avec diligence, en suivant les dispositions des lois de la République, afin de promouvoir un climat de confiance entre les gouvernants et les gouvernés de la province, qui a connu des conflits ces dernières années.



En outre, l'ASCEDO a encouragé les autorités locales, les populations et en particulier les jeunes de la province à faire preuve de retenue, d'ouverture au dialogue et à suivre les procédures légales pour revendiquer leurs droits. Cette clarification de l'ASCEDO devrait contribuer à apaiser les tensions autour de cette question et à favoriser un dialogue constructif entre toutes les parties concernées.