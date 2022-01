Tchad : l'ASCIFODES annonce une manifestation de soutien à l'armée le 2 février

Le conférencier Nateguingar François Joseph rappelle que le Tchad a eu une longue et tumultueuse marche vers la paix et la démocratie, émaillée de multiples conflits armés.



Il cite notamment l'incursion rebelle de février 2008, l'attaque de Bohoma en mars 2020 et les affrontements d'avril 2021 au Kanem où le Maréchal du Tchad a été tué. Pour Nateguingar François Joseph, l'armée est toujours sur le théâtre des opérations pour défendre l'intégrité du Tchad.



"Le 20 avril 2021, le Tchad était à la croisée des chemins, I'avenir était incertaine et sombre. Chacun se demandait de quoi sera fait le lendemain. Les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités devant I'histoire en mettant en place le Conseil militaire de transition (CMT). Avec le CMT, le pays est rendu stable. Il travaille inexorablement pour le développement du Tchad", défend Nateguingar François Joseph.



Et d'ajouter que l'armée nationale tchadienne a "hissé le nom du Tchad dans le panthéon de l'histoire. Le Tchad est connu et respecté grâce à son armée qui défend courageusement le territoire national et intervient avec succès dans les opérations militaires de la sous-région".



L'ASCIFODES se donne la mission de témoigner de l'héroïsme, la promptitude et le patriotisme de l'armée nationale tchadienne. Elle annonce une grande mobilisation du peuple derrière son armée par une grande manifestation le 2 février 2022 au Palais du 15 janvier.