Tchad : l'ASES prépare des relais communautaires à lutter contre la malnutrition

Brahim Mahamat Elaphie, chef de mission de l'organisation, a souligné que les différents villages ont été formés à partir de modules variés. L'objectif est de les préparer à former à leur tour des relais communautaires dans les sites où se trouvent les personnes déplacées internes et les villages riverains.



La principale raison de cette formation est la détection des enfants souffrant de malnutrition afin de pouvoir les prendre en charge. À leur retour dans leurs villages respectifs, ces formateurs auront pour mission de recommander des actions visant à lutter contre la malnutrition, en particulier chez les enfants.



Cette initiative est particulièrement importante dans la région du Lac, qui fait face à deux crises majeures : d'une part, l'insécurité alimentaire due à la fermeture des terres cultivables depuis plusieurs années, et d'autre part, la persistance de la crise de Boko Haram, qui entraîne le déplacement de nombreuses personnes vers des zones plus sûres.



Brahim Mahamat Elaphie a également annoncé que cette activité de dépistage se poursuivra dans les zones difficiles d'accès grâce aux relais présents sur place.



La formation s'est conclue par la remise de kits à cinq centres de santé du département de Kaya, dans la province du Lac.