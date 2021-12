Tchad : l'ASET-DT se mobilise contre la violence en milieu scolaire

Abakar Mahamat Djoufoune, président de l'association, explique que l'initiative vise à contrecarrer les nombreux problèmes qui surgissent en milieu scolaire et ternissent l'éducation nationale. Il exhorte les élèves à être des ambassadeurs de la non-violence et à partager les conseils autour d'eux, notamment à la maison. Pour Abakar Mahamat Djoufoune, il est inacceptable qu'un élève s'en prenne à un enseignant. "L'enseignant est comme un second père", dit-il.