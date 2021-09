Tchad : l’ASHAD plaide pour la construction d'alliances féministes

L'ONG nationale dénommée Association Harmonie pour l'Assainissement et de Développement (ASHAD), organise un atelier sur le renforcement du plaidoyer transfrontalier et de la construction d'alliances féministes au sein des pays francophones d'Afrique centrale, dans la mise en œuvre des coalitions d'action pour la campagne égalité, prévue du 23 au 24 septembre à Ndjamena.



Cet atelier est organisé avec l’appui de la plateforme GenEgaliteECCAS, avec des participants venus du Cameroun, du Gabon et du Tchad. L'objectif de ces assises est de renforcer les capacités des acteurs du mouvement de la plateforme GenEgaliteECCAS et des décideurs d'engagement des coalitions d'action, afin de saisir les opportunités d'un activisme soutenu sur les coalitions d'action ; d'identifier, mobiliser et renforcer un activisme féministe transfrontalier intergénérationnel et intersectoriel, en plus de la collaboration et de la construction de mouvement dans les pays de CEMAC ; de visiter et d’étendre la collaboration stratégique avec le ministère de la Promotion des femmes, les Organisations de la société civile (OSC), les membres du parlement, d'autres acteurs multipartites et d'autres agences au Tchad ; de définir et contribuer au développement d'une voie féministe pour le développement et la mise en œuvre du cadre de responsabilité post-FEM.



La représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Haoua Hassan Mahamat, rassure de la disponibilité de son ministère à prendre la mesure nécessaire de la mise en œuvre et du suivi des recommandations qui sortiront de cette assise. La présidente du comité d'organisation, Zoneziwoh Mbondgulo, coordinatrice de GenreEgalitéEcass, souligne que les processus d'égalité des générations ont commencé en 2019, en s'appuyant sur 25 ans depuis l'adoption de la Déclaration de Beijing. Ils ont pour objectif de rassembler les acteurs du changement de tous âges et genres, du monde entier pour s'attaquer à l'autonomisation inachevée des femmes et des filles, à travers une approche multipartite et inter sectionnelle.