Tchad : l'ASJDH dénonce "d'interminables persécutions" contre Ibedou

L'association sociale des jeunes pour la défense des droits humains (ASJDH) s'est dit ce jeudi, "abasourdie par les interminables persécutions des autorités tchadiennes contre le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'Homme (CTDDH)".



"Mahamat Nour Ahmed Ibedou est un défenseur des droits de l'Homme modèle. Le pouvoir de N'Djamena, au crépuscule de sa vie, cherche vaille que vaille à enlever du nez de Mahmat Nour Ahmed Ibedou des vers", selon le président de l'ASJDH, Eric Hervé Pando.



"On ne cherche les poux sur la calvitie, vous connaissez mieux que quiconque les assassins, les vrais cruels du régime du président Idriss Déby", s'indigne l'ASJDH qui "exige la libération immédiate" du défenseur des droits de l'Homme.



L'association demande "aux uns de respecter l'éthique et la déontologie de leur vocation, et aux autres de faire preuve de serment afin de ne pas céder aux tentations et injonctions d'un régime clanique contre tout un peuple", selon le communiqué.