Tchad : l'ASJT honore les élèves de Madras Alcharikha d'Ati pour leur réussite scolaire

Dans le cadre de la cérémonie de remise des bulletins de fin d'année, l'Association pour la Sensibilisation et la Scolarisation de jeunes Tchadiens (ASJT), section du Batha, a rendu hommage aux élèves de Madras Alcharikha d'Ati.



Lors de cet événement, l'ASJT section du Batha a honoré les trois meilleurs élèves de chaque classe, de la 6ème à la 2nde, en leur offrant des kits scolaires et en prenant en charge les frais de scolarité d'une élève qui a battu un record au sein de l'établissement.



Alkhali Mahamat Nour, coordinateur de l'ASJT section du Batha, a exprimé au nom de tous les membres ses félicitations aux élèves pour leur réussite et les a encouragés à poursuivre leurs études jusqu'à leur terme. Selon lui, ils sont l'avenir du pays. Pour ceux qui ont échoué, il leur a demandé de redoubler d'efforts afin de devenir les meilleurs de leur classe l'année prochaine.



Le directeur de Madras Alcharikha, Hassan Issa Nourhoum, s'est dit très satisfait de ce geste de l'ASJT et a exprimé sa gratitude pour leur initiative. Il a encouragé l'association à continuer d'accompagner et de sensibiliser les élèves. Il a également demandé à d'autres de suivre leur exemple pour aider les élèves à poursuivre leurs études jusqu'à l'enseignement supérieur.